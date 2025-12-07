Real Madrid: Xabi Alonso sale con todo ante el Celta de Vigo

El onceno del Real Madrid ya tiene alineación confirmada para medirse al Celta de Vigo en el choque de la 15ª jornada de LaLiga , que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu (3:00 PM).

Será el antepenúltimo encuentro que se dispute este año en el Bernabéu, en el que ya solo quedan la visita del Manchester City en Champions y la del Sevilla en el campeonato para dar por finalizado 2025. Los de Xabi Alonso tratarán de dar continuidad, en esta jornada 15 de Liga, a la espectacular racha que tienen en su estadio, en el que han sumado la victoria en los ocho encuentros jugados (6 de Liga y 2 de Champions).