CLASICO DEL CARIBE Deportes -  7 de diciembre de 2025 - 18:29

Clásico del Caribe 2025: Irad Ortiz Jr ganó la prestigiosa carrera

El Hipódromo Presidente Remón fue el escenario que recibió por todo lo alto el LVII Clásico del Caribe 2025

El domingo 7 de diciembre se llevó a cabo el LVII Clásico del Caribe 2025 en el Hipódromo Presidente Remón, donde los mejores jinetes de la región dijeron presente en nuestro país.

Delegaciones de México, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador y el país anfitrión, Panamá, se dieron cita en tan prestigioso evento.

Spectacular Winner ganó la Copa Confraternidad del Caribe (machos) en una cerrada carrera.

La carrera principal del Clásico del Caribe 2025

En la carrera principal, el jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr ganó el Clásico del Caribe con la monta del ejemplar mexicano Lodyto Race.

Para Irad es su tercer Clásico y desde el mes de marzo ha ganado 96 carreras.

