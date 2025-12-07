REAL MADRID VS MANCHESTER CITY: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR CHAMPIONS LEAGUE

Ambos equipos se han enfrentado en 14 ocasiones en la competición de clubes de la UEFA, con cinco victorias para el Madrid y cuatro para el City. Se han enfrentado en cada una de las últimas cuatro temporadas en las rondas eliminatorias de la Champions League. La temporada pasada, el Madrid eliminó al City en la fase eliminatoria tras ganar por 2-3 en Mánchester en el partido de ida y por 3-1 en casa en el partido de vuelta.