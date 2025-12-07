Champions League Fútbol Internacional -  7 de diciembre de 2025 - 17:42

Real Madrid vs Manchester City: Fecha hora y dónde seguir Champions League

Conoce todos los detalles del duelo entre Real Madrid y Manchester City en la UEFA Champions League 2025-2026.

FOTO: UEFA

Real Madrid y Manchester City se verán las caras en un partidazo de la fecha 6 en la UEFA Champions League 2025-2026.

Ambos equipos se han enfrentado en 14 ocasiones en la competición de clubes de la UEFA, con cinco victorias para el Madrid y cuatro para el City. Se han enfrentado en cada una de las últimas cuatro temporadas en las rondas eliminatorias de la Champions League. La temporada pasada, el Madrid eliminó al City en la fase eliminatoria tras ganar por 2-3 en Mánchester en el partido de ida y por 3-1 en casa en el partido de vuelta.

Los citizens actualmente marchan en la novena posición de la Liga de Campeones con 10 puntos, mientras que los blancos son quintos con 12 unidades.

REAL MADRID VS MANCHESTER CITY: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR CHAMPIONS LEAGUE

  • Fecha: Miércoles, 10 de diciembre de 2025
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles por la redes sociales de RPC Deportes
