Real Madrid y Manchester City se verán las caras en un partidazo de la fecha 6 en la UEFA Champions League 2025-2026.
Los citizens actualmente marchan en la novena posición de la Liga de Campeones con 10 puntos, mientras que los blancos son quintos con 12 unidades.
REAL MADRID VS MANCHESTER CITY: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR CHAMPIONS LEAGUE
- Fecha: Miércoles, 10 de diciembre de 2025
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles por la redes sociales de RPC Deportes