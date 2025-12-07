Thomas Christiansen sobre el sorteo: "Este era un momento que soñaba vivir" FOTO: FPF

Thomas Christiansen , DT de la Selección de Panamá , compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, días después del sorteo final de la Copa Mundial 2026 , donde los canaleros quedaron ubicados en el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Qué satisfacción tan grande ver la bandera de Panamá en la pantalla del sorteo de la Copa del Mundo FIFA 2026.

Estar allí, rodeado de tantas leyendas y de personas influyentes del mundo del fútbol, recibiendo felicitaciones por el equipo en que nos hemos convertido, ha sido un honor inmenso.

Este era un momento que soñaba vivir… y hoy se hizo realidad.

Espero que para ustedes haya sido tan emocionante e inolvidable como lo fue para mí.

Qué orgullo representar a Panamá