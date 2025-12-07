MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  7 de diciembre de 2025 - 16:35

Thomas Christiansen sobre el sorteo: "Este era un momento que soñaba vivir"

Thomas Christiansen sobre el sorteo: "Este era un momento que soñaba vivir"FOTO: FPF

Thomas Christiansen, DT de la Selección de Panamá, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, días después del sorteo final de la Copa Mundial 2026, donde los canaleros quedaron ubicados en el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Mensaje de Thomas Christiansen

Qué satisfacción tan grande ver la bandera de Panamá en la pantalla del sorteo de la Copa del Mundo FIFA 2026.

Estar allí, rodeado de tantas leyendas y de personas influyentes del mundo del fútbol, recibiendo felicitaciones por el equipo en que nos hemos convertido, ha sido un honor inmenso.

Este era un momento que soñaba vivir… y hoy se hizo realidad.

Espero que para ustedes haya sido tan emocionante e inolvidable como lo fue para mí.

Qué orgullo representar a Panamá

