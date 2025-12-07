¡Sorprendieron al Real Madrid! El Celta de Vigo se llevó tres puntos en el Bernabéu Foto: EFE/Sergio Pérez

Un doblete de Williot Swedberg dio el triunfo al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid en inferioridad numérica desde el minuto 64 por la expulsión de Fran García y acabó con nueve jugadores por roja directa a Álvaro Carreras (90+2) en el cierre de partido correspondiente a la fecha 15.

El Celta logró su séptimo triunfo de la historia en LaLiga en 60 visitas al Santiago Bernabéu.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse