¡Sorprendieron al Real Madrid! El Celta de Vigo se llevó tres puntos en el Bernabéu

El Celta Vigo derrotó al Real Madrid en un choque de alto nivel disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.

Foto: EFE/Sergio Pérez

Un doblete de Williot Swedberg dio el triunfo al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid en inferioridad numérica desde el minuto 64 por la expulsión de Fran García y acabó con nueve jugadores por roja directa a Álvaro Carreras (90+2) en el cierre de partido correspondiente a la fecha 15.

El Celta logró su séptimo triunfo de la historia en LaLiga en 60 visitas al Santiago Bernabéu.

Williot Swedberg, la figura del partido entre Real Madrid y Celta de Vigo

El sueco Williot Swedberg le puso la firma a los goles, con un gran remate de tacón a los 53 minutos, y culminando una jugada de equipo en el minuto 93. El Real Madrid perdió su firmeza de local, tras haber ganado todo lo jugado este curso en LaLiga y la Liga de Campeones, y queda a cuatro puntos del Barcelona.

