El conjunto del FC Barcelona chocará ante el Eintracht Frankfurt en la sexta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.
El Barca llega motivado por la victoria lograda el fin de semana 5-3 sobre el Real Betis en LaLiga, con un hat-trick de Ferran Torres.
En la tabla de posiciones de la Liga de Campeones, los catalanes marchan en la posición 18 con 7 puntos, mientras que el conjunto alemán ocupa el lugar 28 con 4 unidades.
FC BARCELONA VS EINTRACHT FRANKFURT: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR CHAMPIONS LEAGUE
- Fecha: Martes, 9 de diciembre de 2025
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Spotify Camp Nou
