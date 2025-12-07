El conjunto del FC Barcelona c hocará ante el Eintracht Frankfurt en la sexta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Los dirigidos por el alemán Hansi Flick tienen la obligación de sumar de tres en su casa, tras caer goleado 3-0 ante el Chelsea en la pasada fecha disputada el 25 de noviembre en Stamford Bridge.

El Barca llega motivado por la victoria lograda el fin de semana 5-3 sobre el Real Betis en LaLiga, con un hat-trick de Ferran Torres.

En la tabla de posiciones de la Liga de Campeones, los catalanes marchan en la posición 18 con 7 puntos, mientras que el conjunto alemán ocupa el lugar 28 con 4 unidades.

FC BARCELONA VS EINTRACHT FRANKFURT: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR CHAMPIONS LEAGUE