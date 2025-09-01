FÚTBOL Fútbol Internacional -  1 de septiembre de 2025 - 12:37

Selección de España: Fabián Ruiz nueva baja para eliminatorias

El centrocampista español del París Saint-Germain Fabian Ruiz abandonó la concentración de la selección española por unas molestias físicas.

Selección de España: Fabián Ruiz nueva baja para eliminatorias

Selección de España: Fabián Ruiz nueva baja para eliminatorias

AFP

El centrocampista español del París Saint-Germain Fabián Ruiz abandonó la concentración de la selección de España por unas molestias físicas, anunció este lunes la federación española.

Fabian, de 29 años, se suma así a la baja del barcelonista Pablo Páez Gaviria, 'Gavi', por una dolencia en la rodilla derecha y se perderá, por tanto, los dos primeros partidos clasificatorios para el Mundial de 2026, contra Bulgaria el jueves y Turquía el domingo.

Lesión de Fabián Ruiz

Los médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sometieron en la mañana de este lunes a Fabián Ruiz a unas pruebas en las que confirmaron esas molestias físicas, por lo que decidieron que el jugador volviera a su club para seguir con la recuperación.

De esta manera, el seleccionador Luis de la Fuente no podrá contar con una de sus piezas más importantes en el sistema de juego del combinado nacional.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Napoli anuncia fichaje de atacante Rasmus Hojlund

El Betis anuncia el fichaje de Antony hasta 2030

Rafael Mosquera rompió varios récords con el New York Red Bulls II

Recomendadas

Últimas noticias