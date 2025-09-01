Selección de España: Fabián Ruiz nueva baja para eliminatorias

El centrocampista español del París Saint-Germain Fabián Ruiz abandonó la concentración de la selección de España por unas molestias físicas, anunció este lunes la federación española.
Lesión de Fabián Ruiz
Los médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sometieron en la mañana de este lunes a Fabián Ruiz a unas pruebas en las que confirmaron esas molestias físicas, por lo que decidieron que el jugador volviera a su club para seguir con la recuperación.
De esta manera, el seleccionador Luis de la Fuente no podrá contar con una de sus piezas más importantes en el sistema de juego del combinado nacional.
FUENTE: AFP