Selección de Francia presenta convocatoria con Adrien Rabiot en el centro del campo

El centrocampista de Olympique de Marsella, Adrien Rabiot , situado entre los transferibles por su club después de un altercado con un compañero, fue convocado por la selección de Francia para los próximos partidos de clasificación al Mundial 2026, anunció este miércoles el DT galo Didier Deschamps.

Rabiot (30 años, 53 partidos con los Bleus, 6 goles), apartado del grupo marsellés y en busca de nuevo equipo, figura en una nómina de 23 jugadores para enfrentarse a Ucrania el 5 de septiembre en Breslavia (Polonia) y a Islandia el 9 de septiembre en el Parque de los Príncipes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/equipedefrance/status/1960674400614670613&partner=&hide_thread=false Rentrée des classes pour nos Bleus



Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23, avec la première de Maghnes Akliouche



Cap désormais sur le début des qualifications à la Coupe du Monde 2026 ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/kXfUnEOl5O — Equipe de France (@equipedefrance) August 27, 2025

Joven mediocampista en la selección de Francia

Otro centrocampista, Maghnes Akliouche (23 años), la nueva joya del Mónaco, fue convocado por primera vez.

El resto de la nómina está marcado por el regreso de tres de los cuatro defensores que causaron baja para la 'Final Four' de la Liga de las Naciones en junio: Dayot Upamecano, William Saliba y Jules Koundé.

Por contra, el campeón del mundo en 2018 Benjamin Pavard no fue convocado en esta ocasión.

Tampoco estará el centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, lesionado, pero sí su compañero en el conjunto blanco Kylian Mbappé.

FUENTE: AFP