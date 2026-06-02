FUTBOL Fútbol Internacional -  2 de junio de 2026 - 15:52

Selección de Ghana igualó con Gales en partido amistoso previo al Mundial 2026

La Selección de Ghana empató con Gales en un encuentro amistoso disputado en el Cardiff City Stadium.

Selección de Ghana derrotó a Gales en partido amistoso previo al Mundial 2026
Selección de Ghana derrotó a Gales en partido amistoso previo al Mundial 2026FOTO: @GhanaBlackstars

La Selección de Ghana no pudo aguantar el resultado e igualó con Gales 1-1 en un partido amistoso disputado este martes en el Cardiff City Stadium, el último que jugarán antes de afrontar la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde integran el grupo L junto a Panamá, Inglaterra y Croacia.

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El mediocentro Caleb Yirenkyi del Nordsjælland de la Superliga danesa, abrió el marcador al minuto 66', pero al 90+4 apareció el extremo Lewis Koumas de 20 años para emparejar las acciones cuando todo parecía que terminaba con victoria de los ghaneses.

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Los dirigidos por Carlos Queiroz medirán fuerzas contra la selección canalera de Thomas Christiansen, el próximo 17 de junio en el BMO Field (6:00 pm).

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