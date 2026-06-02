Selección de Ghana igualó con Gales en partido amistoso previo al Mundial 2026

La Selección de Ghana no pudo aguantar el resultado e igualó con Gales 1-1 en un partido amistoso disputado este martes en el Cardiff City Stadium, el último que jugarán antes de afrontar la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde integran el grupo L junto a Panamá, Inglaterra y Croacia.

¡SABOREABAN LA VICTORIA! Lewis Kounas anotó sobre el final para rescatar el empate de Gales ante Ghana que se había puesto en ventaja gracias a Caleb Yirenkyi. #FutbolRPC pic.twitter.com/zTDTo4W6Uv

El mediocentro Caleb Yirenkyi del Nordsjælland de la Superliga danesa, abrió el marcador al minuto 66', pero al 90+4 apareció el extremo Lewis Koumas de 20 años para emparejar las acciones cuando todo parecía que terminaba con victoria de los ghaneses.

Ghana, primer rival de Panamá en el Mundial 2026

Los dirigidos por Carlos Queiroz medirán fuerzas contra la selección canalera de Thomas Christiansen, el próximo 17 de junio en el BMO Field (6:00 pm).