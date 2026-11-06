Selección de Inglaterra: Jobe Bellingham es convocado por primera vez y estará junto a su hermano Jude

El técnico de la selección de Inglaterra , el alemán Thomas Tuchel, dio a conocer este viernes los nombres de los convocados para los próximos partidos contra Croacia y España en la Liga de Naciones, entre los que se encuentran los madridistas Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold y el barcelonista Anthony Gordon.

También fue convocado el hermano pequeño de Jude, Jobe Bellingham, para los dos partidos del próximo jueves (Inglaterra-Croacia) y el domingo (España-Inglaterra). Con sólo 21 años, ha comenzado a destacar en el Borussia Dortmund de la Bundesliga.

En los medios ingleses ha causado sorpresa la ausencia del delantero del Chelsea Cole Palmer, que en esta temporada ha marcado cinco goles y dado tres asistencias. Sin embargo, ha sido muy criticado por su tarjeta roja en el partido contra el Tottenham Spurs el pasado octubre.

En la rueda de prensa tras su anuncio, Tuchel no se anduvo con rodeos: dijo que Palmer "pierde demasiadas oportunidades" y agregó: "Y no lo culpo por ello, es sólo un hecho. Pierde muchos partidos por lesiones y yo quiero confiar en lo que personalmente veo en el campo, y para eso tienes que estar en el campo".

También destaca la presencia en la lista de Josh King, centrocampista del Fulham, el defensa del Arsenal Ben White y el delantero del Liverpool Rio Ngumoha.

Convocatoria de la selección de Inglaterra

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United).

Defensas: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid, ESP), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen, GER), Djed Spence (Inter Milan, ITA), Ben White (Arsenal).

Centrocampistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund, GER), Jude Bellingham (Real Madrid, ESP), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal).

Delanteros: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona, ESP), Harry Kane (Bayern Munich, GER), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).

FUENTE: EFE