BOXEO Boxeo Internacional -  5 de noviembre de 2026 - 18:25

José Núñez vs Bryan Flores: Fecha, hora y dónde ver en vivo velada desde El Paso, Texas

El panameño José Núñez y el mexicano Bryan Flores se medirán es importante choque en el peso superligero.

José Núñez vs Bryan Flores: Fecha

José Núñez vs Bryan Flores: Fecha, hora y dónde ver en vivo velada desde El Paso, Texas

FOTO: PROBOX

El invicto boxeador panameño José Núñez se enfrentará al mexicano Bryan Flores, en un choque de clasificados mundiales de la categoría de peso superligero en velada de Pro Box desde El Paso, Texas.

Núñez (18-0-2, 8 KOs), de 28 años y clasificado número 6 de la AMB se verá cara a cara ante Flores (29-1-1, 16 KOs), de 30 años de edad y número 11 del CMB de la categoría de las 140 libras.

José Núñez vs Bryan Flores Fecha, hora y dónde ver en vivo

Fecha: Viernes 13 de noviembre.

Hora: 8:00 P.M.

Dónde ver en vivo: Sintoniza la velada desde El Paso, Texas a través de la señal de RP , con Lo Mejor del Boxeo.

El apodado como "El Magnífico" llegará a este evento luego de un impresionante triunfo por KO en el segundo asalto el pasado mes de abril en Chile ante el medallista olímpico cubano Erislandy Álvarez, choque que catapultó su carrera y lo convirtió a la vez en el campeón Continental Américas AMB de las 140 libras, en apenas su primera aparición en la categoría.

Ahora, "Josecito" buscará otro triunfo importantísimo en el camino a lo más alto de la categoría, la oportunidad por título mundial de los superligeros.

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