Serie A: Napoli no pasa del empate ante el Venezia

Inter se mantiene líder gracias a su mejor diferencia de goles (+36 por +22 de Nápoles), aunque podría quedar desbancado en caso de victoria de Atalanta (+37), con tres equipos igualados a puntos en el tope de la tabla.

A priori Nápoles dejó escapar una gran ocasión para sumar los tres puntos frente a un equipo que apenas suma tres victorias y once empates en 29 jornadas disputadas.

Nápoles tuvo la mejor ocasión del partido para macar, pero el remate del belga Romelu Lukaku al filo del descanso lo rechazó el portero local Ionut Radu antes de que cruzara la línea de gol.

Habló el DT de Napoli

"Hemos jugado un buen partido en un terreno de juego que no era fácil, muy seco y lento", lamentó un Conte que también criticó a sus futbolistas: "Cuando se quiere ser un gran equipo, hay que luchar del primer segundo al último; algunos jugadores bajaron los brazos al final del partido. No me ha gustado y se lo he dicho".

El partido expuso las dificultades del equipo de Conte en el último mes y medio, con una sola victoria y cinco empates en los últimos siete partidos disputados y ocho puntos de 21 posibles.

"Cada partido de ahora al final de temporada será una final. Nos centramos en nosotros mismos, no en lo que hagan Inter y Atalanta", declaró el exseleccionador italiano.

FUENTE: AFP