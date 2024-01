Supercopa de España 2024: "Llegamos un poco menos en forma que el Real Madrid", Xavi

"Llegamos un poco menos en forma que el Real Madrid, pero cuando ruede la pelota no habrá favoritos. Hay que disfrutar. (Mañana) a dominar el juego, a imponer nuestra personalidad. Es el primer título de los cuatro que tenemos esta temporada", dijo Xavi.

El técnico azulgrana recupera a Pedri para el partido, pero aseguró que no condicionará su idea de juego.

"No depende de Pedri si jugaré o no con cuatro centrocampistas. Está al 100% y ya veremos los nombres" para el partido, dijo Xavi, antes de reiterar que "la idea no cambia, es robarle la pelota al Madrid y dominar, juguemos con tres o cuatro centrocampistas".

"Es un ADN de 30 años que nos inculcó Johan Cruyff. El año pasado estuvimos muy orgullosos del Barça en la final y es el camino que buscamos", insistió Xavi.

Aunque volvió a mostrar su satisfacción por la victoria del pasado año (3-1), el técnico azulgrana cree que no habrá paralelismos.

"Fue un grandísimo partido, pero este año cambia, el Madrid ha cambiado de sistema, han cambiado el dibujo y no tiene nada que ver con la temporada pasada", consideró Xavi.

El técnico del Barça confesó que llega más tranquilo a este encuentro que cuando enfrentó la final del torneo hace un año, asegurando que sólo "me juego un título".

"Llego mucho más desahogado que el año pasado, hemos ganado, hemos demostrado que este proyecto es ganador. Llego más tranquilo", afirmó Xavi.

"Este es un Barça fuerte, les podemos competir. Estamos en un escenario ideal, a mí me extramotiva y vamos a darlo", añadió.

Aunque el Real Madrid ha tenido un día más para preparar el encuentro, Xavi rechazó que eso pueda influir en el encuentro.

"No es importante la diferencia de días de descanso y ellos tuvieron una prórroga", dijo Xavi.

El técnico azulgrana recordó que en la edición del pasado año, el Barça jugó una prórroga contra el Betis en semifinales y en la final contra el Real Madrid "nos salió el mejor partido de los dos últimos años".

