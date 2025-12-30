Supercopa de España 2026: ¿Cuándo se juegan las semifinales?

La sede de la Supercopa de España 2026 fue definida por la Real Federación Española de Fútbol, llegando a un acuerdo para jugarse en Yeda, Arabia Saudita.
Lo encuentros se disputarán en el Alinma Stadium, KASC y por tercera vez en la historia, la ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España.
¿Cuándo se juegan las semifinales de la Supercopa de España?
- FC Barcelona vs Athletic Club - Miércoles, 7 de enero de 2026 (Alinma Stadium, KASC)
- Atlético de Madrid vs Real Madrid - Jueves, 8 de enero de 2026 (Alinma Stadium, KASC)