Supercopa de España 2026: ¿Cuándo se juegan las semifinales?

Repasa las fechas y lugar donde se jugarán las semifinales de la Supercopa de España 2026, competición organizada por la Real Federación Española de Fútbol.

La sede de la Supercopa de España 2026 fue definida por la Real Federación Española de Fútbol, llegando a un acuerdo para jugarse en Yeda, Arabia Saudita.

El sorteo desarrollado de forma telemática el pasado mes de octubre, definió la primera semifinal con un lindo choque entre el FC Barcelona y el Athletic Club; mientras que la segunda llave pondrá frente a frente al Atlético de Madrid y al Real Madrid en un derbi madrileño.

Lo encuentros se disputarán en el Alinma Stadium, KASC y por tercera vez en la historia, la ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Supercopa de España?

  • FC Barcelona vs Athletic Club - Miércoles, 7 de enero de 2026 (Alinma Stadium, KASC)
  • Atlético de Madrid vs Real Madrid - Jueves, 8 de enero de 2026 (Alinma Stadium, KASC)

