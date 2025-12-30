Estadio Olmedo Solé despidió a Encarnación Pereira Ramos, tío de José Caballero

El Estadio Olmedo Solé fue el escenario donde muchas personas se reunieron y acercaron para darle el último adiós a Encarnación Pereira Ramos , tío del Grandes Ligas panameño José Caballero .

Ramos fue parte del equipo juvenil tricampeón de Los Santos entre 1975 y 1977 y según el testimonio de Andy Hernández, coach de pitcheo santeño por muchos años, él era el único profesor que tomaba su sábado libre para desarrollar una liga colegial en el Olmedo Solé, que mantuvo a varias generaciones en ritmo de juego y de la cual salieron equipos que llegaron a finales de torneos juveniles.

José Caballero entre lágrimas por el fallecimiento de Encarnación Pereira

El pelotero de los Yankees de Nueva York cargó el cajón de su tío durante el último recorrido en el Infield del Olmedo Solé, donde brindó unas palabras con el corazón roto.

"Estas palabras se las voy a dedicar a mi tío , que fue mi primer mentor y la primera persona que sembró esa semilla de amor por este deporte que hoy en día práctico", dijo "Cabby" de 29 años.

"Fue la primera persona que admiré como jugador y siempre me decía que estaba orgulloso de mí, pero no sabía lo orgulloso que yo estaba de él", agregó.

"Recuerdo el último torneo juvenil que compartimos juntos en el 2014, el único que pude compartir con él", finalizó "Chema” entre lágrimas.