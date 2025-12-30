Clásico Mundial 2026: Figura de los Guardianes estaría en la rotación abridora de Panamá FOTO: MLB

Damaso Espino, Gerente General de Panamá en el Clásico Mundial 2026 , prácticamente confirmó la presencia del lanzador Logan Allen , quien pertenece a la organización de los Guardianes de Cleveland y puede representar a Panamá por su madre panameña.

Allen en la temporada 2025 de la MLB, tuvo marca de 8-11 en 30 presentaciones (29 aperturas), efectividad de 4.25 en 156.2 episodios, 122 ponches, 62 bases por bolas, 157 imparables permitidos y 84 carreras (74 limpias).

El izquierdo de 27 años tiene tres años en MLB desde su debut en el 2023, tras ser seleccionado en el Draft del 2020 por Cleveland, en la Ronda 2, Selección General 56.

"Yo hablé con Logan a inicios del año, él me pidió esperar hasta el final de la temporada y luego tuve una reunión con Julio Rangel (coach de pitcheo), el mánager José Mayorga y el propio Logan, donde nos confirmó que quiere jugar con Panamá", dijo Espino.

Espino añadió que Rangel está en conversaciones con Carl Willis, coach de pitcheo de Cleveland, para que Allen tenga un plan de trabajo y sea el abridor ante Cuba o Canadá.

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial 2026