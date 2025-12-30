NBA: ¿Cuánto tiempo estará fuera de las duelas Nikola Jokic?

La estrella de los Denver Nuggets de la NBA , Nikola Jokic, estará fuera de la alineación tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda contra Miami el lunes por la noche.

Según el equipo, Jokic, pívot serbio de 30 años de edad de sufrió una hiperextensión de la rodilla izquierda y estará de baja al menos cuatro semanas.

¿Cuánto tiempo estará de baja Nikola Jokic?

Los distintos informes han revelado que estará fuera de acciones por alrededor de 4 semanas.

Jokic abandonó la cancha cojeando en Miami tras aparentemente lesionarse la rodilla izquierda justo antes del descanso de la derrota por 147-123 . No jugó en la segunda mitad y los Nuggets no informaron de inmediato sobre la gravedad de la lesión.

Su pérdida será un duro golpe para Denver, ya que Joki, tres veces MVP de Kia, estuvo en la conversación inicial sobre el MVP esta temporada. Llegó al lunes con un promedio de 29.9 puntos, 12.4 rebotes y 11.1 asistencias, camino de alcanzar un promedio de triple-doble por segunda temporada consecutiva.

