Panameño Yair Jaén jugará en el fútbol de Guatemala FOTO: TOMÁS CEDEÑO

El Club Xelajú MC de Guatemala dio la bienvenida a Yair Jaén como nuevo refuerzo del primer equipo. El extremo y media punta panameño, llega procedente del Sporting San Miguelito para fortalecer la ofensiva de los "Los Superchivos" en el Torneo Clausura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Xelaju_Oficial/status/2005814588537766354?s=20&partner=&hide_thread=false Club Xelajú MC da la bienvenida a Yair Fernando Jaén Reina, nuevo refuerzo del primer equipo.

Extremo y media punta panameño, llega procedente del Sporting San Miguelito.



Bienvenido a la familia Superchiva. pic.twitter.com/4PGoNVs222 — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) December 30, 2025 A sus 28 años, Jaén viene de un torneo Clausura 2025 de la LPF donde marcó un gol y brindó dos asistencias en 13 partidos, mientras que en la Copa Centroamericana anotó dos goles y aportó una asistencia.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse