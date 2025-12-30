LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  30 de diciembre de 2025 - 07:42

Panameño Yair Jaén jugará en el fútbol de Guatemala

El extremo panameño Yair Jaén fue anunciado como nuevo jugador del Club Xelajú MC de la Liga Nacional de Guatemala.

El Club Xelajú MC de Guatemala dio la bienvenida a Yair Jaén como nuevo refuerzo del primer equipo. El extremo y media punta panameño, llega procedente del Sporting San Miguelito para fortalecer la ofensiva de los "Los Superchivos" en el Torneo Clausura.

A sus 28 años, Jaén viene de un torneo Clausura 2025 de la LPF donde marcó un gol y brindó dos asistencias en 13 partidos, mientras que en la Copa Centroamericana anotó dos goles y aportó una asistencia.

"De nacionalidad panameña, 28 años, 1.70 metros de estatura, se desempeña como extremo o media punta, aportando velocidad, desequilibrio y creatividad al ataque", destacó el club en un comunicado.

Trayectoria de Yair Jaén

  • SD Atlético Nacional
  • Costa del Este
  • CAI
  • San Diego Loyal SC
  • Potros del Este
  • San Carlos
  • Tauro FC
  • Sporting San Miguelito
