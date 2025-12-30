Panameño Yair Jaén jugará en el fútbol de Guatemala

El Club Xelajú MC de Guatemala dio la bienvenida a Yair Jaén como nuevo refuerzo del primer equipo. El extremo y media punta panameño, llega procedente del Sporting San Miguelito para fortalecer la ofensiva de los "Los Superchivos" en el Torneo Clausura.
"De nacionalidad panameña, 28 años, 1.70 metros de estatura, se desempeña como extremo o media punta, aportando velocidad, desequilibrio y creatividad al ataque", destacó el club en un comunicado.
Trayectoria de Yair Jaén
- SD Atlético Nacional
- Costa del Este
- CAI
- San Diego Loyal SC
- Potros del Este
- San Carlos
- Tauro FC
- Sporting San Miguelito