Béisbol Juvenil 2026: "El pitcheo está bastante compacto", Dimas Ponce

Dimas Ponce , timonel de Panamá Oeste en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , confía en su pitcheo y también en los jóvenes que integran el roster de 25 peloteros.

"Estoy contento con el trabajo que han hecho los muchachos. Hemos realizado un gran trabajo desde el 19 de septiembre, con el fortalecimiento físico para tenerlos saludables desde el inicio del torneo", destacó Dimas.

Dimas con mucha experiencia internacional, conformó un cuerpo técnico de lujo que integran su hermano Ashley Ponce, Mauris Lupadiere, Hermán Montero, Daniel Rodríguez y Alexis Fossaty.

"Trató de rodearme de personas que puedan aportarle a los peloteros y que puedan ayudarles a su desarrollo", añadió el chiricano, que firmó en el 2009 para jugar pelota profesional con los Mets de Nueva York.

"El pitcheo está bastante compacto, muchachos con buena experiencia internacional y unos brazos jóvenes que buscan aportar", destacó sobre la principal fortaleza del equipo.

Ponce señaló que Joshua Martínez es el número uno en la rotación y con él en el montículo, esperan sacar la victoria en el Estadio Mariano Rivera en su primer partido.

¿Cuándo debuta Panamá Oeste en el Béisbol Juvenil 2026?

Los Vaqueros del West debutan el próximo 3 de enero ante Panamá Metro en el Estadio Mariano Rivera, desde las 7:30 p.m por la señal de RPC Televisión.