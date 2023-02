The Best 2022: Revelan los finalistas al mejor portero del año

Yassine Bounou, Thibaut Courtois y Emiliano Martínez fueron confirmados como los finalistas de los Premios The Best 2022 al Guardamenta de la FIFA. El galardón reconoce los rendimientos más importantes del año en el periodo que fue del 8 de agosto al 18 de diciembre de 2022. El ganador será revelado en el 27 de febrero de 2023, en la ceremonia que será en París. Cinco jugadores habían sido inicialmente nominados al Premios The Best al Guardamenta de la FIFA 2022 por un panel de expertos. De esta lista inicial, los tres finalistas fueron elegidos por un jurado internacional que combinó los votos de los capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales, periodistas especializados en fútbol, y fanáticos que votaron en el sitio oficial de FIFA.