11 de septiembre de 2025

Thiago Almada sufre una lesión muscular con Argentina

El Atlético de Madrid confirmó este jueves la lesión muscular del argentino Thiago Almada, que sufrió molestias durante la concentración con su selección.

"El '11' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", señaló el club rojiblanco en un comunicado.

Almada, volante ofensivo de 24 años que fichó por la entidad colchonera a mediados de julio procedente del Botafogo, se perderá el sábado el partido de la cuarta jornada de LaLiga ante el Villarreal.

El jugador, campeón del mundo con la Albiceleste en Catar en 2022, coincide en el vestuario del Metropolitano con otros futbolistas argentinos: Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Juan Musso.

