Tomás Rodríguez anota de penal con el Monagas ante Puerto Cabello

El Puerto Cabello venció 3-2 al Monagas en la segunda ronda de la liga venezolana del Clausura 2025 en el Grupo A y el delantero panameño Tomás Rodríguez pudo anotar en este partido.
Tomás Rodríguez podría regresar a la convocatoria de Panamá
El equipo del panameño está complicado en su grupo y lo deja en la cuarta posición, su próximo duelo será ante Zamora este sábado 8 de noviembre en la jornada 6.
Tomás Rodríguez podría nuevamente ingresar en la lista de convocados de Thomas Christiansen para las eliminatorias en el mes de noviembre ante Guatemala y El Salvador, en la pasada fecha no sumó minutos, pero si estuvo en el banquillo.