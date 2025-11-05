LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  5 de noviembre de 2025 - 07:07

Tomás Rodríguez anota de penal con el Monagas ante Puerto Cabello

El delantero Tomás Rodríguez se reencontró con el gol con Monagas en el duelo ante Puerto Cabello en Venezuela.

El Puerto Cabello venció 3-2 al Monagas en la segunda ronda de la liga venezolana del Clausura 2025 en el Grupo A y el delantero panameño Tomás Rodríguez pudo anotar en este partido.

Tomás Rodríguez abrió el marcador para Monagas al minuto 9' desde el punto penal en el duelo que se disputó en La Bombarderita.

Tomás Rodríguez podría regresar a la convocatoria de Panamá

El equipo del panameño está complicado en su grupo y lo deja en la cuarta posición, su próximo duelo será ante Zamora este sábado 8 de noviembre en la jornada 6.

Tomás Rodríguez podría nuevamente ingresar en la lista de convocados de Thomas Christiansen para las eliminatorias en el mes de noviembre ante Guatemala y El Salvador, en la pasada fecha no sumó minutos, pero si estuvo en el banquillo.

