El Real Madrid refuerza su plantilla con Denzel Dumfries

El Real Madrid ha fichado al lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries , que procede del Inter de Milán y que vestirá la camiseta del equipo blanco durante cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, según hicieron oficial ambos clubes este domingo.

La entidad que preside Florentino Pérez informa en un comunicado del acuerdo alcanzado con el conjunto italiano, donde Dumfries, de 30 años e internacional con Países Bajos, ha militado los últimos cinco años y con el que tenía contrato hasta junio de 2028.

El club blanco no ha facilitado el coste de la operación, que algunos medios han cifrado en veinte millones de euros.

Al margen del entrenador portugués José Mourinho, es el cuarto fichaje del Real Madrid para la próxima temporada después del lateral español Marc Cucurella, procedente del Chelsea; del portugués Bernardo Silva, del Manchester City, y del central francés Ibrahima Konaté, del Liverpool.

En los casos de Silva y de Konaté, llegan como agentes libres al haber finalizado sus respectivos contratos.

Los fichajes de Dumfries y Konaté fueron compromisos adquiridos por Florentino Pérez durante la campaña electoral que derivó en su permanencia como presidente tras los comicios del pasado 7 de junio.

Denzel Dumfries y su potencia física

El futbolista nacido en Róterdam, de gran potencia física y proyección ofensiva, ha sido una pieza clave del Inter de Milán y uno de los jugadores más destacados de su selección.

Dumfries se consolidó durante los últimos años como un lateral con impacto largo, de ida y vuelta, capaz de recorrer muchos metros y de influir no sólo en la salida o en la amplitud, sino también en los últimos metros.

Su perfil ofrece al equipo de Mourinho verticalidad, velocidad y juego más directo que le permiten sumarse a las ofensivas del equipo y dar recorrido en el exterior, en competencia con el inglés Trent Alexander-Arnold, que llegó la pasada campaña desde el Liverpool, y tras la salida del club de Dani Carvajal.

"Cinco años de cosas sencillamente hermosas: el amor y el afecto de los aficionados siempre fueron correspondidos", señaló el Inter de Milán en un comunicado, en el que le agradecen su contribución al equipo durante este tiempo.

Dumfries llegó al Inter en el verano de 2021 y, desde entonces, sumó varios títulos a su palmarés, incluido dos campeonatos de la Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas de Italia. En las cinco temporadas en el Inter, marcó 20 goles y dio 15 asistencias.

Antes de recalar en el conjunto milanés, dejó huella en el PSV Eindhoven neerlandés, donde estuvo tres temporadas después de haber militado antes en el Heerenveen y en el Sparta de Róterdam.

El lateral derecho ha disputado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Países Bajos cayó en dieciseisavos de final ante Marruecos en la tanda de penaltis.

FUENTE: EFE