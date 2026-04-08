Trent Alexander-Arnold llamando a la puerta de Thomas Tuchel

Con Thomas Tuchel en la grada del Santiago Bernabéu, Trent Alexander-Arnold jugó uno de sus mejores partidos con la camiseta del Real Madrid. Seguramente el mejor. A menos de dos meses de que se anuncie la lista para el Mundial, el lateral inglés aprovechó su oportunidad de deslumbrar al técnico alemán y le creará, como mínimo, la duda de a quién convocar para ese puesto.

Alexander-Arnold jugó sus últimos minutos con la camiseta de Inglaterra en junio de 2025, en una victoria contra Andorra. Desde entonces se ha perdido cuatro convocatorias, tres por decisión técnica y una por lesión.

En la última, la de hace escasos días para los amistosos contra Uruguay y Japón, no tuvo hueco ni aunque Tuchel llamó a 35 jugadores. Sus opciones de estar en el Mundial eran escasas. Sin embargo, su partido ante el Bayern de Múnich puede haber demostrado eso que solo tiene Alexander-Arnold, la capacidad de cambiar partidos en décimas de segundo. No es el que mejor defiende, pero Inglaterra no tiene a ningún otro jugador que se le parezca.

¿Podría ir Trent Alexander-Arnold al Mundial 2026?

Con Kyle Walker ya retirado de la selección, Tuchel tiene que elegir entre varios candidatos para ese lateral derecho. Reece James, si no se lesiona, y Tino Livramento parecen fijos en su convocatoria, pero el tercer puesto aún está en el aire. Djed Spence, pese a lo mal que está el Tottenham Hotspur, y Ben White, tras tres años de ausencia en la selección, son la competencia de Alexander-Arnold.

En el caso de Spence, Tuchel valora su polivalencia, ya que puede jugar por ambas bandas, mientras que la convocatoria de White para la última lista es aún una incógnita para muchos aficionados, que no dudaron en pitarle en los minutos que jugó ante Uruguay y Japón por marcharse del Mundial de Catar por desavenencias con Steve McLaren, asistente por entonces de Gareth Southgate.

El lateral del Arsenal, además, apenas ha jugado con el Arsenal esta temporada tanto por problemas físicos como porque en su posición tiene por delante a Jurrien Timber, el favorito de Mikel Arteta.

Está claro que el alemán no confía en él a nivel defensivo, pero un futbolista tan diferente puede ser clave en un torneo del ko. Así lo consideró el propio Southgate en la pasada Eurocopa, cuando incluso llegó a utilizarlo de centrocampista durante la fase de grupos. El experimento no funcionó y Alexander-Arnold quedó relegado a jugar apenas cinco minutos a partir de la fase eliminatoria. Esta vez la historia quizás sea diferente.