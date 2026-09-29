UEFA Nations League: Inglaterra venció a República Checa en el Eden Arena

En medio de una versión gris de Inglaterra en la UEFA Nations League , con Jude Bellingham de descanso en el banquillo, fue Anthony Gordon el que mostró algo de desequilibrio, capaz de desnivelar el choque ante un rival, la República Checa de Santi Denia, que jugó durante más de una hora con un jugador menos y cayó por 0-2 en Praga.

La expulsión con roja directa por una fea entrada a Elliot Anderson en el minuto 25, a Pavel Sulc, llamativa para el VAR que corrigió al árbitro, mermó las opciones de Chequia que al principio dejó en evidencia la fragilidad defensiva del conjunto de Thomas Tuchel y que resistió hasta el inicio de la segunda parte, cuando un medido centro de Trent Alexander Arnold a Gordon rompió el equilibrio. Después Harry Kane sentenció el primer triunfo inglés en el torneo.

Además del gol, con mucho mérito para el lateral del Real Madrid, que interceptó el balón en un inicio de jugada checa y centró a la perfección al área, hacia Gordon, la aportación del extremo del Barcelona fue de lo mejor de Inglaterra que pudo obtener un resultado aún mayor a pesar de su irregular juego.

Porque la superioridad del equipo de los tres leones fue más evidente con el partido abierto, en la segunda parte. Hasta entonces, Chequia, con una acción de Sulc, pudo ponerse en ventaja aunque después Morgan Rogers estrelló un tiro en el poste en la acción más clara de los minutos iniciales.

En el choque entre los dos equipos derrotados en la primera jornada, Inglaterra superada por España y Chequia por Croacia, fue clave la roja a Sulc. Aun así, el equipo de Santi Denia mantuvo el orden y su rival fue incapaz de crear ocasiones a pesar de tener un hombre mas.

Gordon era la única vía para los visitantes que encontraron a Harry KAne en el añadido de la primera parte pero su tiro, en la media luna, con intención, mostró las virtudes del meta Matej Kovar que hizo una gran parada.

El jugador del Barca destaca con Inglaterra

Inglaterra tomó ventaja al inicio de la segunda parte con el tanto del jugador del Barcelona y la República Checa bajó. Se abrió con la idea de evitar la derrota y las ocasiones inglesas crecieron. Lewis Hall y Harry Kane, que estrelló su primer intento en el poste, pudieron sentenciar.

De hecho, fue el histórico anotador inglés, Kane, el que abrochó el partido definitivamente, cuando dentro del área aprovechó un balón que no pudo controlar Lewis Hall para efectuar un disparo cruzado y sentenciar la primera victoria de Inglaterra en la competición. 87 goles en 123 partidos con la selección.

Aún así Chequia a la contra pudo acortar distancias, con un tiro seco de Adam Hlozek que paró Trafford pero no tuvo ni fuerzas ni continuidad. Kovar sostuvo en el tramo final al conjunto de Denia que pudo llevarse un castigo peor antes de visitar a España el sábado.

FUENTE: EFE