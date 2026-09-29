Thomas Christiansen reconoce la calidad del atacante Chris Wood

Thomas Christiansen , entrenador de la Selección de Panamá , habló este martes previo al choque amistoso que tendrá contra Nueva Zelanda en la Copa Kirin 2026.

“Estamos ilusionados de estar en Japón para este partido. Queremos hacer un buen papel y sabemos que será un rival complicado, que compitió de gran manera en el Mundial”, inició el DT del conjunto panameño.

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Thomas Christiansen recordó los partidos de la Copa Mundial 2026, señalando que compitieron contra grandes rivales.

“Hicimos un buen Mundial en lo que significa competir contra los rivales que tuvimos, aunque no sacamos los resultados que queríamos”.

“Tenemos jugadores interesantes en nuestra selección que juegan en Europa y jóvenes que esperamos que se consoliden en el equipo”, añadió.

Para finalizar, Christiansen hizo referencia al nivel del delantero Chris Wood del Nottingham Forest F. C. de la Premier League de Inglaterra.

“Nos vamos a enfrentar a un equipo que ha mostrado una mejoría en los últimos años con el seleccionador Darren Bazeley. Si nos vamos a sus jugadores, quiero destacar el nombre de Chris Wood, a quien tuve la oportunidad de dirigir en el Leeds United”.

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