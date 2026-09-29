MLB MLB -  29 de septiembre de 2026 - 10:38

MLB: José Caballero dice presente en roster de Yankees para el Wild Card vs Boston

El santeño José Caballero forma parte del roster de los Yankees de Nueva York para la serie del Wild Card de la MLB ante Boston.

MLB: José Caballero dice presente en roster de Yankees para el Wild Card vs Boston

MLB: José Caballero dice presente en roster de Yankees para el Wild Card vs Boston

FOTO: IA

Los Yankees de Nueva York ya tienen definido su roster de 26 para la Serie del Wild Card de la Liga Americana en la MLB, donde enfrentarán a los Boston Red Sox a partir de este martes 29 de septiembre en el Yankee Stadium.

Entre los jugadores seleccionados aparece el panameño José Caballero, quien forma parte del grupo de jugadores de posición de Nueva York. El infielder istmeño luce como una de las alternativas del mánager Aaron Boone para aportar desde diferentes posiciones durante la serie.

Caballero viene de una temporada en la que registró 14 cuadrangulares, 51 carreras impulsadas y 34 bases robadas, además de un promedio de bateo de .231.

Roster de los Yankees - MLB

Lanzadores:

David Bednar, Paul Blackburn, Gerrit Cole, Max Fried, Brent Headrick, Carlos Rodón, Cam Schlittler, John Schreiber, Will Warren y Ryan Yarbrough.

Jugadores de posición:

Cody Bellinger, José Caballero, Jazz Chisholm Jr., Luis García Jr., Paul Goldschmidt, Trent Grisham, Spencer Jones, George Lombard Jr., Ryan McMahon, Heliot Ramos, Ben Rice, Amed Rosario, Ali Sánchez, Giancarlo Stanton, Anthony Volpe y Austin Wells.

Además, Aaron Judge quedó fuera del roster de la Serie del Wild Card debido a una lesión en la pantorrilla derecha.

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