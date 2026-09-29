MLB: José Caballero dice presente en roster de Yankees para el Wild Card vs Boston FOTO: IA

Los Yankees de Nueva York ya tienen definido su roster de 26 para la Serie del Wild Card de la Liga Americana en la MLB, donde enfrentarán a los Boston Red Sox a partir de este martes 29 de septiembre en el Yankee Stadium.

Entre los jugadores seleccionados aparece el panameño José Caballero, quien forma parte del grupo de jugadores de posición de Nueva York. El infielder istmeño luce como una de las alternativas del mánager Aaron Boone para aportar desde diferentes posiciones durante la serie.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse