LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  29 de septiembre de 2026 - 11:57

LPF: Partidos para la jornada 11 del Apertura 2026

Repasa a continuación los partidos a disputarse en la jornada 11 de Torneo Apertura 2026 de la LPF.

LPF: Partidos para la jornada 11 del Apertura 2026

LPF: Partidos para la jornada 11 del Apertura 2026

FOTO: LPF

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) se prepara para disputar la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026, con seis encuentros correspondientes a la fase interconferencias. La fecha se desarrollará entre el viernes 2 y el lunes 5 de octubre, con partidos en distintos escenarios del país.

Partidos para la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la LPF

Viernes 2 de octubre

  • San Francisco FC vs UMECIT FC - Estadio Rommel Fernández (8:30 pm) en vivo por RPC

Sábado, 3 de octubre

  • Veraguas United vs Tauro FC - Estadio "Toco" Castillo (6:15 pm)
  • CD Plaza Amador vs CD Universitario - COS Sports Plaza (8:30 pm)

Domingo, 4 de octubre

  • Herrera FC vs Alianza FC - Estadio Gustavo Posam (4:00 pm)
  • CAI vs Árabe Unido - COS Sports Plaza (6:15 pm)

Lunes, 5 de octubre

  • Sporting San Miguelito vs Unión Coclé - COS Sports Plaza (8:00 pm)

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