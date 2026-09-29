LPF: Partidos para la jornada 11 del Apertura 2026

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) se prepara para disputar la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026, con seis encuentros correspondientes a la fase interconferencias. La fecha se desarrollará entre el viernes 2 y el lunes 5 de octubre, con partidos en distintos escenarios del país.
- San Francisco FC vs UMECIT FC - Estadio Rommel Fernández (8:30 pm) en vivo por RPC
Sábado, 3 de octubre
- Veraguas United vs Tauro FC - Estadio "Toco" Castillo (6:15 pm)
- CD Plaza Amador vs CD Universitario - COS Sports Plaza (8:30 pm)
Domingo, 4 de octubre
- Herrera FC vs Alianza FC - Estadio Gustavo Posam (4:00 pm)
- CAI vs Árabe Unido - COS Sports Plaza (6:15 pm)
Lunes, 5 de octubre
- Sporting San Miguelito vs Unión Coclé - COS Sports Plaza (8:00 pm)