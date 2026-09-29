MLB: Leonardo Bernal llega a Panamá tras brillar con San Luis

El receptor panameño Leonardo Bernal arribó este martes al Aeropuerto Internacional de Tocumen , poniendo fin a su debut en la temporada 2026 de la MLB , donde continúa sumando experiencia y dejando buenas sensaciones en su proceso de consolidación en el máximo nivel del béisbol.

Bernal ha aprovechado las oportunidades recibidas con los Cardenales de San Luis para seguir desarrollándose como jugador y demostrar sus condiciones detrás del plato. Su llegada al país también representa un momento especial para compartir con familiares, amigos y aficionados que han seguido de cerca su primera experiencia en las Grandes Ligas.

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“Vengo de una familia de béisbol. Ellos pudieron estar en mi debut y vivir ese momento tan lindo”, inició el "Toto".

Bernal también tuvo palabras de agradecimiento para el cuerpo técnico y su compatriota Iván Herrera.

“Agradezco la confianza del mánager Oliver Marmol y del cuerpo técnico, así como la de Iván Herrera, quien fue como un hermano mayor para mí”.

“Estaba en un juego cuando el mánager me llamó y me dijo que iba para Grandes Ligas. Me quedé 30 segundos en blanco y luego me dijo que llamara a mi familia”.

“Debuté contra los Dodgers, el mejor equipo de las Grandes Ligas, y tomé turno por turno para hacer las cosas bien”, añadió tras conectar su primer cuadrangular ante los pitcheos del japonés Yoshinobu Yamamoto en el Dodger Stadium.

“Realmente fue un mes muy rápido. Todavía no asimilo las cosas que me han pasado. Lo que hago es poner la pelota en juego y tratar de hacer buen contacto”, finalizó.

Números de Leonardo Bernal en la MLB 2026

El coclesano que debutó el 1 de septiembre e inició su carrera en Las Mayores bateando imparable en los primeros 7 encuentros, jugó 24 partidos, bateó para .284 producto de 27 imparables en 95 turnos al bate, conectó 5 cuadrangulares, 3 dobles, 21 carreras empujadas, 12 anotadas, 7 bases por bolas y 25 ponches.

Bernal se convirtió en el pelotero panameño 73 en debutar en el Béisbol de las Grandes Ligas.