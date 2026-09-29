MLB: ¿Cuáles fueron los números de José Caballero en el 2026 con Yankees?

El panameño José Caballero completó la temporada regular 2026 de las Grandes Ligas con los New York Yankees, dejando una línea ofensiva de 95 imparables en 411 turnos al bate, para un promedio de .231.

Caballero conectó 14 cuadrangulares , produjo 51 carreras y terminó con 34 bases robadas , además de registrar un porcentaje de embasarse (OBP) de .290 y .655 de OPS.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El santeño, también sumó 50 carreras anotadas durante la campaña. Su producción de 14 jonrones representa una cifra superior a los cinco cuadrangulares que conectó durante la temporada 2025.

Versatilidad de José Caballero

Caballero, de 30 años, se desempeña principalmente como campocorto (70 partidos), pero también vio acción en la tercera (37), segunda (23), jardín izquierdo (11), jardín derecho (9) y jardín central (4).

Con sus números de 2026, Caballero acumula en su carrera en las Grandes Ligas 320 hits, 32 jonrones, 157 carreras impulsadas y 153 bases robadas, con promedio de bateo de .229.

"Chema" es parte del roster de los Yankees que se medirá a los Medias Rojas de Boston en el Wild Card de la Liga Americana.