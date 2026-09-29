MLB: Bravos ganan con un "clutch" Austin Riley

Los Bravos de Atlanta superaron en un gran duelo Phillies de Philadelphia del pelotero panameño Edmundo Sosa por pizarra de 5-3 en el Truist Park para hacerse con el primer triunfo en la Ronda de Comodines de la Liga Nacional de la MLB .

El equipo de Philadelphia atacó temprano y en el primer episodio se pusieron en ventaja con un contacto con poder de Alec Bohm, pero de inmediato en la segunda entrada los Bravos respondieron poniendo el empate con el batazo remolcador de Mike Yastrzemski.

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Después de un gran duelo de pitcheo entre Chris Sale y Jesús Luzardo, la segunda carrera de los de Atlanta no llegaría hasta el sexto inning, con contacto de Ozzie Albies a la hora buena.

Los Phillies nuevamente se pusieron en ventaja, esta vez en la séptima entrada con un contacto remolcador de dos carreras a la banda contraria de J.T Realmuto, que limpió las bases.

Riley en el "clutch" en crucial duelo de Wild Card de la MLB

Cuando las cosas se complicaron en la baja del octavo episodio y con dos outs, Austin Riley apareció para conectar cuadrangular de tres carreras y poner la quinta y definitiva carrera del triunfo de los Bracos de Atlanta (5-3).

El experimentado cerrador Raisel Iglesias hizo su aparición en el noveno episodio para anotarse con el salvamento.

Acción panameña

El panameño Edmundo Sosa vio acción en el diamante como titular y con el "madero" se fue de 2-1, con 1 doble.