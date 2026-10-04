UEFA Nations League: Portugal y Países Bajos ganan; Alemania se complica

Países Bajos encontró ante Serbia el sello de Xavi Hernández en una secuencia de treinta pases que culminó Zirkzee para resolver un partido incómodo (2-1), sumar una victoria trabajada y cerrar invicta el primer parón del técnico español, con dos triunfos y dos empates en sus cuatro primeros encuentros al frente de la selección 'oranje' en la UEFA Nations League.
En medio de la polémica por la salida de la concentración de Cristiano Ronaldo, Portugal venció 2-1 a Noruega con goles de Joao Cancelo (38') y Goncalo Ramos (79') en el Estadio do Dragão, respondiendo al gol de Kristoffer Ajer (36').
Alemania no pasó del 0-0 - Nations League
Grecia alargó su estupenda racha de resultados , esquivó la derrota ante Alemania y está a un paso de lograr su objetivo, la clasificación para los cuartos de final que se complican para la selección de Jurgen Klopp, incapaz de romper la fortaleza helena y ganar en Salónica.
FUENTE: EFE