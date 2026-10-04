UEFA Nations League: Portugal y Países Bajos ganan; Alemania se complica

Países Bajos encontró ante Serbia el sello de Xavi Hernández en una secuencia de treinta pases que culminó Zirkzee para resolver un partido incómodo (2-1), sumar una victoria trabajada y cerrar invicta el primer parón del técnico español, con dos triunfos y dos empates en sus cuatro primeros encuentros al frente de la selección 'oranje' en la UEFA Nations League .

La acción que decidió el encuentro, en el minuto 72, condensó la versión que persigue el técnico español: paciencia, movilidad y dominio de la pelota hasta encontrar el espacio. Sin embargo, todavía fue una aparición aislada dentro de una actuación irregular, marcada por cambios bruscos de ánimo y largos periodos en los que Serbia hizo tambalearse al equipo neerlandés.

En medio de la polémica por la salida de la concentración de Cristiano Ronaldo, Portugal venció 2-1 a Noruega con goles de Joao Cancelo (38') y Goncalo Ramos (79') en el Estadio do Dragão, respondiendo al gol de Kristoffer Ajer (36').

Alemania no pasó del 0-0 - Nations League

Grecia alargó su estupenda racha de resultados , esquivó la derrota ante Alemania y está a un paso de lograr su objetivo, la clasificación para los cuartos de final que se complican para la selección de Jurgen Klopp, incapaz de romper la fortaleza helena y ganar en Salónica.

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FUENTE: EFE