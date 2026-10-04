UEFA Nations League Fútbol Internacional -  4 de octubre de 2026 - 16:10

UEFA Nations League: Portugal y Países Bajos ganan; Alemania se complica

Las selecciones de Portugal y Países Bajos sacaron valiosos triunfos frente a Noruega y Serbia en la UEFA Nations League.

UEFA Nations League: Portugal y Países Bajos ganan; Alemania se complica

UEFA Nations League: Portugal y Países Bajos ganan; Alemania se complica

Foto: IA

Países Bajos encontró ante Serbia el sello de Xavi Hernández en una secuencia de treinta pases que culminó Zirkzee para resolver un partido incómodo (2-1), sumar una victoria trabajada y cerrar invicta el primer parón del técnico español, con dos triunfos y dos empates en sus cuatro primeros encuentros al frente de la selección 'oranje' en la UEFA Nations League.

La acción que decidió el encuentro, en el minuto 72, condensó la versión que persigue el técnico español: paciencia, movilidad y dominio de la pelota hasta encontrar el espacio. Sin embargo, todavía fue una aparición aislada dentro de una actuación irregular, marcada por cambios bruscos de ánimo y largos periodos en los que Serbia hizo tambalearse al equipo neerlandés.

En medio de la polémica por la salida de la concentración de Cristiano Ronaldo, Portugal venció 2-1 a Noruega con goles de Joao Cancelo (38') y Goncalo Ramos (79') en el Estadio do Dragão, respondiendo al gol de Kristoffer Ajer (36').

Alemania no pasó del 0-0 - Nations League

Grecia alargó su estupenda racha de resultados , esquivó la derrota ante Alemania y está a un paso de lograr su objetivo, la clasificación para los cuartos de final que se complican para la selección de Jurgen Klopp, incapaz de romper la fortaleza helena y ganar en Salónica.

FUENTE: EFE

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