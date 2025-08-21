Víctor Ávila: "Teníamos que sacar tres puntos para poder seguir en carrera"

CAI sacó un importante triunfo en su tercer partido en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 donde vencieron al Saprissa para sumar seis puntos, cerca del Motagua con 7, líder del grupo C. Tras el encuentro, Víctor Ávila habló en zona mixta.

"Un gran rival, sabíamos que iba a ser un partido difícil, ellos iban a traer mucha gente, son nuestro país vecino, se puede decir entre los tres equipos más grandes de la región por historia, pero nosotros veníamos de conseguir una victoria importante la semana pasada aquí que nos llenó de muchísima confianza", dijo "Lipo" Ávila sobre el triunfo.

Importancia de la victoria: "Sabíamos que teníamos que sacar tres puntos para poder seguir en carrera y lo hemos conseguido de buena manera, por allí la segunda parte fuimos mejores que ellos, entramos con una mentalidad diferente que a la postre nos termina dando los tres puntos".

Sobre su ingreso desde la banca señaló que buscaban que tuviera mayor serenidad con el balón, a la hora del último pase y que ahora buscan llegar a una final luego de anteriormente alcanzar semifinales.

Declaraciones de Víctor Ávila