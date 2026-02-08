Víctor Griffith jugará en uno de los equipos grandes de Ecuador

El Club Sport Emelec de la primera división de Ecuador, anunció el fichaje de Víctor Griffith, volante de la selección panameña, de 25 años, proveniente del St Johnstone de Escocia, que se incorpora al equipo como refuerzo para la temporada 2026.
Números de Víctor Griffith con el St Johnstone
El ex futbolista de Árabe Unido y Portland Timbers jugó 20 partidos en Escocia, sin anotaciones ni asistencias.
El debut del canalero será el próximo sábado 21 de febrero ante la Universidad Católica de los panameños Azarías Londoño, José Fajardo y Everardo Rose en la jornada 1 de la Serie A de Ecuador.