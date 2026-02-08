Víctor Griffith jugará en uno de los equipos grandes de Ecuador FOTO: VICTOR GRIFFITH

El Club Sport Emelec de la primera división de Ecuador, anunció el fichaje de Víctor Griffith , volante de la selección panameña, de 25 años, proveniente del St Johnstone de Escocia, que se incorpora al equipo como refuerzo para la temporada 2026.

El canalero llegó a Escocia en enero del 2025 y tras tener un inicio positivo, su paso por el fútbol escocés se fue complicando y la falta de minutos lo llevó a abandonar el club para buscar un nuevo reto en su carrera y tratar de sumar minutos para luchar por un puesto en la Selección de cara a la Copa Mundial 2026.

Bienvenido al Bombillo, Victor El Club Sport Emelec da la bienvenida a Víctor Griffith, volante de la selección panameña, de 25 años, proveniente del St. Johnstone de Escocia , que se incorpora al equipo como refuerzo para la temporada 2026. Posicionamiento,… pic.twitter.com/L9vhBGWIP1

Números de Víctor Griffith con el St Johnstone

El ex futbolista de Árabe Unido y Portland Timbers jugó 20 partidos en Escocia, sin anotaciones ni asistencias.

El debut del canalero será el próximo sábado 21 de febrero ante la Universidad Católica de los panameños Azarías Londoño, José Fajardo y Everardo Rose en la jornada 1 de la Serie A de Ecuador.