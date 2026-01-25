¡VICTORIA! Chelsea superó al Crystal Palace en el Selhurst Park

El Chelsea ascendió al cuarto lugar en la tabla de la Premier League gracias a los goles de Estevao Willian, Joao Pedro y Enzo Fernández que aseguraron una excelente victoria 3-1 contra el Crystal Palace en el sur de Londres.

Hubo ocasiones en ambos lados antes de que Estevao abriera el marcador poco después de la media hora (34') con un gran disparo individual.

El equipo Blue dominó a partir de entonces y aseguró que los puntos se irían al norte con dos goles más antes del ecuador de la segunda mitad. Joao Pedro (50') marcó el primero tras intercambiar pases con Estevao y definir con confianza, antes de que el disparo del brasileño a portería se estrellara en la mano de Canvot. El penalti de Fernández fue contundente al 64'.

El descuento del Crystal Palace

El cabezazo tardío de Chris Richards fue sólo un consuelo para el Palace, que terminó el partido con diez hombres después de que Adam Wharton recibiera un par de tarjetas amarillas en rápida sucesión.

El resultado extiende la racha invicta contra los Eagles a 17 partidos de liga y convierte esto en victorias consecutivas en los primeros dos partidos de liga de Liam Rosenior a cargo del Chelsea.

FUENTE: CHELSEA