Vinícius Jr: "No soy un santo"

"Estoy muy contento con el titulo, con los goles que he marcado y con como hemos jugado. He intentado estar en mi mejor versión, estoy contento con mi partido y quiero seguir así. Tengo que seguir en esta línea. Intento estar centrado en el partido para hacer las mejores cosas para mis compañeros", dijo Vini Jr en conferencia de prensa.

Autocrítico

"No soy un santo, a veces hablo demasiado, hago regates que no debo, hago cosas que no debo hacer, pero estoy aquí para mejorar, quiero mejorar. Mis compañeros y el míster me están enseñando".

CR7 es su ídolo

"Las celebraciones es por 'Cris' porque es mi ídolo y ahora esta jugando aquí. La gente de Arabia tiene un cariño por mí. Estoy muy contento por lo que hemos hecho hoy. Ganar 4-1 contra el Barça es muy difícil y hoy hemos hecho un partido casi perfecto".

