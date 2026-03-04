José Mayorga destaca el trabajo ofensivo y defensivo ante los Tigres de Detroit

La selección de Béisbol de Panamá bajo el mando de José Mayorga , cayó 2 carreras por 1 ante los Tigres de Detroit en partido de exhibición, previo a la actuación en el Clásico Mundial 2026 de Béisbol, jugado esta tarde en Publix Field at Marchand Stadium.

"Creo que es positivo, la defensa estuvo espectacular y el pitcheo grandioso haciendo su trabajo, limitando a 3 imparables a los Tigres", dijo Mayorga.

Los Tigres de Detroit hicieron una carrera en la baja de la segunda y otra en la baja de la tercera, mientras que Panamá marcó su única rayita en la alta de la cuarta.

"Es Spring Training y queríamos que todos tuvieran los turnos necesarios y los lanzadores subieran al montículo", añadió el timonel.

Según información de la FEDEBEIS, el equipo viaja esta tarde a San Juan, Puerto Rico a eso de las 6:00 p.m. y llegan a eso de las 9:00 p.m., y mañana entrenan en el estadio Hiram Bithorn de San Juan a eso de las 12:30 medio día.

El debut de Panamá en el Clásico Mundial 2026

Los dirigidos por José Mayorga debutarán el viernes 6 de marzo ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn (11:00 am por RPC).

El izquierdo Logan Allen será el encargado de subir al montículo por la tropa canalera.