Lionel Messi invitado a la Casa Blanca con Inter Miami por Donald Trump

La Casa Blanca confirmó este jueves que el futbolista argentino Lionel Messi participará en la recepción que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofrecerá hoy en la Casa Blanca para celebrar al club del astro argentino, el Inter Miami, como campeón de la pasada temporada de la liga MLS.

El acto supondrá la primera visita del '10' argentino a la Casa Blanca y posiblemente el primer encuentro cara a cara entre Messi y Trump.

Tanto el futbolista como el presidente estadounidense participaron el pasado noviembre en el American Business Forum, un evento impulsado por Trump que contó con la presencia, entre otros, del presidente argentino, Javier Milei, el actor Will Smith, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, o los extenistas Serena Williams y Rafa Nadal.

Lionel Messi estará con Donald Trump

Sin embargo, no está claro si Messi y Trump se encontraron cara a cara durante aquel evento, celebrado en el centro de Miami.

En enero de 2025, durante los últimos días de la presidencia de Joe Biden, Messi fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad.

No obstante, el capitán del Inter Miami y la selección argentina no pudo acudir a la ceremonia de entrega en la Casa Blanca debido a incompatibilidades de agenda.

El Inter Miami, que se hizo con la Copa MLS en 2025, tiene previsto jugar el sábado contra el DC United en el Audi Field de la capital estadounidense en partido correspondiente a la tercera jornada de la temporada regular norteamericana.