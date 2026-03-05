LPF: Iván Anderson regresa al CD Universitario

El conjunto del CD Universitario hizo oficial el regreso del lateral I ván Anderson para lo que resta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

"Colocho" de 28 años viene de jugar en el Club Deportivo Marathón de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras.

Los OG’s no abandonan a los suyos ¡Colocho está de vuelta! Iván Anderson. Selección, legionario, orgullo nuestro.. regresa al lugar donde todo empezó. Este fichaje no es casualidad. Es intención. Es carácter. Es CDU. Bienvenido a casa, familia pic.twitter.com/nkCBDXVGnI

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En siete fechas del torneo, el equipo ahora dirigido por Gary Stempel se encuentra en la cuarta posición de la Conferencia Oeste con 7 puntos.

Mensaje de bienvenida del CD Universitario - LPF

Los OG’s no abandonan a los suyos ¡Colocho está de vuelta! Iván Anderson. Selección, legionario, orgullo nuestro.. regresa al lugar donde todo empezó. Este fichaje no es casualidad. Es intención. Es carácter. Es CDU.

Anderson jugó en el club de la "U" en la temporada 2021-2022.