LALIGA Fútbol Internacional -  10 de diciembre de 2025 - 17:33

Deportivo Alavés vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J16 LaLiga

El Deportivo Alavés recibirá este domingo a un herido Real Madrid por la fecha 16 de LaLiga, repasa los detalles.

Deportivo Alavés vs Real Madrid: Fecha

Deportivo Alavés vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J16 LaLiga

EFE

El Deportivo Alavés y un herido Real Madrid de Xabi Alonso se van a medir este domingo por la fecha 16 de LaLiga en el estadio Mendizorroza desde las 3:00 pm hora panameña.

Los merengues llegan con dos derrotas consecutivas, la primera ante el Celta de Vigo 2-0 en la jornada del pasado domingo y cayeron 2-1 ante el Manchester City en la fecha 6 de la Champions League.

Por su parte, el Deportivo Alavés viene de vencer 1-0 a la Real Sociedad en la jornada pasada.

El Real Madrid es segundo lugar pero tiene un partido más adelantado de la fecha 19, en total tienen 36 puntos, mientras que el Alavés está de 11vo lugar con 18 unidades.

Los merengues llegaran a este encuentro con las bajas de Fran García, Carreras por expulsión y las de Huijsen, Militao por lesión. Kylian Mbappé es duda.

Fecha, hora y dónde ver Deportivo Alavés vs Real Madrid en la J16 de LaLiga

  • Fecha: Domingo, 14 de diciembre de 2025
  • Hora: 3:00 pm
  • Lugar: Estadio Mendizorroza
  • Dónde ver: Sigue pendiente de las redes sociales de Deportes RPC
En esta nota:
Seguir leyendo

Raúl Asencio: "El vestuario está al cien por cien con Xabi Alonso"

Champions League: Rodrygo rompe mala racha de 32 partidos sin anotar

Champions League: Partidos para hoy miércoles 10 de diciembre

Recomendadas

Últimas noticias