Xavi: "Es una vergüenza que no haya tecnología de gol en LaLiga"

"El gol al final creo que es un error nuestro. Estoy orgulloso, pero es una derrota y pesa. Mi sensación hoy es de injusticia máxima, no ha sido justo el partido. Han casi sentenciado LaLiga, nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a intentar seguir sumando, pero es muy difícil. No se ha acabado, quedan seis partidos, pero evidentemente el título de Liga está muy difícil, no imposible, pero muy difícil", agregó el DT español.

FUENTE: AFP