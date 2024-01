Xavi: Firmo la victoria por la mínima el domingo

"Contentos en general, estamos en otra final, en otro Clásico que era el objetivo principal. No hemos hecho un partido brillante, pero hemos hecho un partido serio y sobrio. Contento y satisfecho. Nos da moral para el domingo. Hemos dominado, hemos tenido la pelota, nos hemos sentido bien. Con Pedri todo se aclara, nos genera superioridad. Tuvimos un buen control. Osasuna buscaba el juego directo. En general, hemos hecho un buen partido, aunque no un partido excelente. Creo que el Madrid (rival en la final) es mejor que el año pasado arriba. Intentaremos dominarlo, jugar de tu a tu, buscaremos nuestra personalidad, creo que hoy es un paso adelante en el juego y en moral. El domingo tenemos dominarlo, quitarle el balón al Madrid, es nuestro ADN, estamos extramotivados, es el momento de mostrar nuestro mejor fútbol. (Pedri de regreso de lesión) está bien, era un poco el plan que teníamos, que jugara 25 o 30 minutos, ahora he hablado con él se siente bien, así que una gran noticia para el domingo. Con Ancelotti tengo muy buena relación, es un gran entrenador, tengo claro que es un clásico y que va a ser complicado ganar la final pero estamos esperanzados".