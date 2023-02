Xavi Hernández destaca la importancia de Lewandowski

"Lewandowski está muy acostumbrado a ganar títulos en el Bayern, nos ha traído esta mentalidad ganadora, de campeón" después de una temporada pasada en la que el Barça no logró ningún título, indicó el técnico barcelonista en conferencia de prensa.

"En su cabeza no entra la derrota", añadió el entrenador del Barcelona, que antes de la disputa de la 21ª jornada de la liga, aventaja en ocho puntos al Real Madrid, segundo.

El goleador polaco de 34 años ha contribuido a los buenos resultados del Barça esta temporada, sobre todo en las competiciones domésticas, con 23 goles en 26 partidos disputados.

Pese a la ventaja de los catalanes en LaLiga, Xavi Hernández no da el título por sentenciado: "Cada partido es clave, y más a estas alturas de la temporada. Estamos a ocho puntos, mañana podemos ponernos a once", aprovechando que el Real Madrid no jugará contra el Elche hasta mediados de la próxima semana por disputar este sábado la final del Mundial de Clubes.