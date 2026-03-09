Xavi Hernández: "Laporta me fichó pero me acabó fallando por completo"

El exjugador y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández ha asegurado, en una entrevista a 'La Vanguardia', estar decepcionado con el expresidente Joan Laporta, por lo que confía que el próximo domingo no renueve su mandato y gane las elecciones Víctor Font, ya que el club necesita "un cambio de arriba a bajo".

"Con Laporta tenía una relación muy buena. De hecho, yo ficho por el Barça gracias a él, pero me acabó fallando por completo. Prescinde de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente, que es Alejandro Echevarría (su excuñado)" , ha afirmado.

Xavi denuncia que Laporta y Echeverría, que según él es "prácticamente quien dirige el club", le hicieron una campaña mediática en contra "con la excusa de la preparación física" y de que había pedido dar de baja a diez jugadores de la plantilla, algo que ha asegurado que es mentira.

Xavi Hernández rompe el silencio sobre Laporta

"Y lo que es peor y más decepcionante, Alejandro se dedicó a hablar con futbolistas, como Sergi Roberto, Araujo, Pedri o Raphinha, y les dijo que yo los quería vender", ha desvelado.

"Se nos iba a Busquets, pedí que ficharan a Zubimendi y me dijeron que no por un tema económico. Después Jordi Cruyff (adjunto a la secretaría técnica), se fue por el menosprecio que le tenían, es decir, al hijo de Cruyff. Ellos, que llevan la bandera del cruyffismo... Yo le dije: 'pero qué me dices, acabamos de ganar la Liga'. Al cabo de mes y medio, prescinden de Mateu (Alemany, el director deportivo). En aquel momento tenía que haberme ido yo también", ha reflexionado.

Xavi ha decidido explicar su "verdad", porque quiere que el socio entienda "lo que está pasando dentro del Barça" y que "el club necesita un cambio de arriba a abajo, de estructura, profesionalidad...".

"No podemos depender de gente que no es noble. Ellos te hacen creer que el Barça es un 'o estás conmigo o estás contra mí'. Ese es su modus operandi y es una pena para el barcelonismo. Yo no voy contra Laporta, voy a favor del Barça. Necesitamos a gente sana", ha sentenciado.