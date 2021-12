Club Deportivo Del Este da su versión sobre tema Newton Williams

El Presidente del Club Deportivo Del Este Juan Pablo Serrano habló en el Break Deportivo de Caliente y dio su versión de la presente situación con el ex jugador del Palmeiras.

"Hoy nosotros tenemos dos ofertas, una oferta del el Sheriff de Moldavia en donde el agente en privado hablando conmigo me dice que aun que el Sheriff de Moldavia va a jugar Europa League no pueden inscribir a Newton en la Europa League. Entonces llevarían a Newton a jugar la liga de Moldavia", señaló Serrano

"Newton Williams es un jugador activo del club, es un tremendo muchacho, un gran jugador y nosotros creemos que pueden haber otras opciones mucho mejores tanto para el jugador como para el Club. Nosotros tenemos que velar por los intereses del Club, porque el club necesita generar fondos a través de la venta de jugadores para poder persistir en el tiempo. Los ingresos de los clubes aquí en Panamá importantes y por lo que nosotros trabajamos y hemos invertido por años, es para poder llevar jugadores afuera y algún día cobrar y no es para tener una rentabilidad porque créanme que no hay ningún solo dirigente ene le futbol panameño que gane plata de esto, es para tener ingresos para que el club suxista." destacó.

"Tenemos nosotros una oferta del Club Celaya de México que es una oferta que en términos de la potencial venta del jugador esta evaluado casi 10 veces más que la oferta del Sheriff, no solo eso, iría al Celaya que hace 6 meses lo compró un grupo empresarial que se mueven muy fuerte en el mercado mexicano y americano, y que vende muchos jugadores. Vienen dándole seguimiento a Newton desde hace años."

"El jugador me expresa que quiere ir a Moldavia, que quiere ir a Europa, yo le digo al agente que en Moldavia mejoren la oferta porque les soy bien sincero, la oferta que hacen en Moldavia por un jugador como Newton aun que no tuviéramos otra oferta, no es una oferta satisfactoria.", señaló Juan Pablo Serrano en el Break Deportivo de Caliente.