Padre de Omar Browne sigue dejando un legado en el Mundial del Barrio

El fútbol fue y sigue siendo un sueño, como futbolista no pudo llegar a dónde quería, sin embargo, ha usado sus conocimientos para aportarle a los más pequeños de la comunidad; se trata de Omar Browne padre, quién es el actual entrenador de Barraza en el Mundial del Barrio 2023.

"Tengo más de 20 años trabajando con el equipo de Barraza, yo era jugador antes y me tocó salir por una lesión y me dediqué a entrenar chicos para sacarlos del barrio, de las pandillas y otras malas cosas y ya que no pude llegar lejos, que ellos si tengan la oportunidad".

Cómo su hijo, el actual jugador del Tauro FC, Omar Browne, muchos otros futbolistas han salido de este torneo que se celebra cada verano y muchos de ellos han sido parte de este legado

"Lo tuvo en el Mundial del Barrio hace años fue campeón, fueron campeón de campeones en la Pedro Barrio. Hay varios jugadores que han salido de aquí como es el caso de Fidel Escobar, Harold Cummings, con más de 21 jugadores que han estado en selección".