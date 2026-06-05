Panamá Femenina no pudo ante Jamaica en amistoso en el Rommel Fernández

La selección de Panamá Femenina no pudo ante Jamaica (0-1) en partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

En el primer cuarto de hora de partido, ambos oncenos intentaban imponer su fútbol, con luchas constantes en la mitad de la cancha, pero con poca claridad y dominio para alguno de los dos bandos.

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Sobre el minuto 25' del partido Jamaica abrió el marcador, con el tiro libre de Shania Hayles, que parecía no llevar mucho peligro, pero que termina entrando al arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2063070185771172335&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE JAMAICA!



Shania Hayles de tiro libre pone por delante a las visitantes.#FutbolRPC pic.twitter.com/yNuomxHXhb — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 6, 2026

Panamá intentó reaccionar con jugadas a velocidad, siempre buscando a Riley Tanner por banda izquierda, pero sin poner en peligro al onceno de Jamaica.

La primera mitad terminó con desventaja panameña y para el inicio del segundo tiempo de inmediato las visitantes buscaron ofensiva y generaron peligro en varias ocasiones, pero Yenith Bailey impidió el segundo gol.

Panamá femenina cerró con fuerza, pero no les alcanzó

Las dirigidas por Toña Is cerraron de gran manera el partido, aprovechando la vuelta a la cancha de Emily Cedeño, que se mostró desequilibrante por banda derecha, con paredes y pases a profundidad.

Sobre el minuto 87' Panamá estuvo cerca del empate, con el golpe de cabeza de Katherine Castillo, luego de la jugada a balón detenido, pero Brooks en el arco tapó de gran manera.