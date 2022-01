El Real Zaragoza se plantea romper la cesión de César Yanis

"Quien no ha contado ni contará es César Yanis, cuyo nombre ya se encuentra en el mercado. El Zaragoza se plantea así romper el contrato de cesión con el Club Deportivo del Este, dueño de sus derechos, que le une al club aragonés hasta el próximo 30 de junio y que incluye una opción obligatoria de compra en caso de ascenso. La formula para desligar al extremo panameño fichado a última hora del pasado mercado de verano sería alcanzar un acuerdo con el Club Deportivo del Este para cancelar la cesión o subrogarla a otro equipo de Segunda ", señala la nota del medio español.

César Yanis está viviendo una situación complicada con el Real Zaragoza, equipo en el cual no ha podido ver los minutos suficientes para tener regularidad. En LaLiga SmartBank, solamente ha disputado dos partidos (64 minutos en total) y en Copa del Rey, tres encuentros en total siendo titular en dos duelos (vs Mensajero y vs Burgos) y viendo diez minutos frente al Sevilla.

En días pasados se dio a conocer incluso una información sobre una cláusula que complicaba el futuro del mediocampista de la selección de Panamá en el equipo que dirige el técnico Juan Ignacio Martínez.