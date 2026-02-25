¡Al ritmo de Vini jr! El Real Madrid se instaló en octavos de la Champions League

El Real Madrid logró la clasificación para los octavos de final de la Champions League tras eliminar al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 1-2 en la vuelta disputada este miércoles en el Bernabéu, con goles del francés Aurelien Tchouaméni en el minuto 16 y del brasileño Vinícius Jr en el 80.

El Benfica se puso por delante en el partido, con el tanto del portugués Rafa Silva en el minuto 14, pero acabó siendo eliminado.

¡RUMBO A OCTAVOS! El Real Madrid venció 2-1 al Benfica en el partido de vuelta de playoffs de #ChampionsRPC #UCL El global fue 3-1 para los merengues. pic.twitter.com/DKJnAXKURz

Vinícius decidió que ya había aguantado el Bernabéu demasiado sufrimiento. En una acción que confirmó a los dos protagonistas de la noche. La fuerza de Valverde para ganar un balón dividido y castigar con su pase al espacio la línea adelantada del rival. En carrera el brasieño es imposible de frenar y definió con tranquilidad, raso, inalcanzable para Trubin, el 'culpable' de la eliminatoria con aquel tanto postrero que lo cambió todo en la última jornada de la fase de liga.

Bailó Vinícius, se liberó el Bernabéu. Besó el escudo y sintió la reconciliación con la grada que hace pocas fechas le pitaba todo el partido responsabilizándole de la salida de Xabi Alonso. Carreras evitó bajo palos el último intento portugués. El Real Madrid, sin brillo y con poco fútbol, no falta a su habitual cita con los octavos de final de la Liga de Campeones. Mucho tendrá que mejorar para aspirar al título.

La mala noticia en el triunfo del Real Madrid - Champions League

Un encuentro del que Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, se retiró en camilla en el minuto 77 tras un duro golpe en una acción con su compañero, el francés Eduardo Camavinga.

