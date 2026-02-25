Champions League Champions League -  25 de febrero de 2026 - 17:08

Champions League: Raúl Asencio abandonó en camilla partido ante Benfica

El defensor español Raúl Asencio sufrió un fuerte golpe y abandonó el partido ante el Benfica en la vuelta del playoff de la Champions League.

FOTO: @Footballtweet

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, abandonó en camilla el terreno de juego del partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Champions League contra el Benfica en el minuto 77 tras no poder recuperarse de un fuerte golpe contra el suelo tras una acción con su compañero el francés Eduardo Camavinga.

Asencio fue atendido por los servicios médicos durante más de cinco minutos y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla después de un choque aéreo, fortuito, tras el que no pudo recobrar la compostura.

La acción que provocó el cambio - Champions League

Asencio y Camavinga chocaron en el aire, con el primero cayendo desequilibrado contra el césped. El lugar de Asencio en el terreno de juego lo ocupó el austriaco David Alaba.

FUENTE: EFE

