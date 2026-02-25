Champions League: Raúl Asencio abandonó en camilla partido ante Benfica

rChampions League: Asencio abandonó en camilla partido ante Benfica FOTO: @Footballtweet

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, abandonó en camilla el terreno de juego del partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Champions League contra el Benfica en el minuto 77 tras no poder recuperarse de un fuerte golpe contra el suelo tras una acción con su compañero el francés Eduardo Camavinga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2026773239272267930?s=20&partner=&hide_thread=false Alarmas



Raúl Asencio sufrió una mala caída y está siendo atendido en el terreno.#UCL #ChampionsRPC pic.twitter.com/1e5UaeHQ6P — Deportes RPC (@deportes_rpc) February 25, 2026 Asencio fue atendido por los servicios médicos durante más de cinco minutos y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla después de un choque aéreo, fortuito, tras el que no pudo recobrar la compostura.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse