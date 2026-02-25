Champions League: Raúl Asencio abandonó en camilla partido ante Benfica

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, abandonó en camilla el terreno de juego del partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Champions League contra el Benfica en el minuto 77 tras no poder recuperarse de un fuerte golpe contra el suelo tras una acción con su compañero el francés Eduardo Camavinga.
La acción que provocó el cambio - Champions League
Asencio y Camavinga chocaron en el aire, con el primero cayendo desequilibrado contra el césped. El lugar de Asencio en el terreno de juego lo ocupó el austriaco David Alaba.
FUENTE: EFE